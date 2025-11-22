Музыкант ушел из жизни в возрасте 58 лет.

Украинский музыкант, певец и соучредитель группы DZIDZO Олег Турко, он же Лесик, будет похоронен в Ивано-Франковске. Об этом сообщила телеведущая Мария Панчишин в Facebook.

Согласно ее сообщению, прощание с известным музыкантом пройдет в два этапа.

Так, панихида за упокой души Лесика состоится в субботу, 22 ноября, в 19:00 в церкви святых Петра и Павла в Новояворовске Львовской области. В воскресенье, 23 ноября, в 12:00 в той же церкви пройдет прощание с Олегом Турко.

Видео дня

Лесик Турко умер - что известно

Напомним, как писал УНИАН, о смерти музыканта Олега Турко сообщила Мария Панчишин 22 ноября: "Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил больше ничего написать".

Украинская певица и автор песен Мария Бурмака отреагировала на трагическую новость о смерти музыканта, назвав его "классным честным парнем": "Очень будет не хватать тебя, друг. Вечная память, Лесик Турко".

В декабре 2024 года у Олега Турко прямо на сцене остановилось сердце. Его коллега из группы DZIDZO Юлик рассказал, что Лесик пережил клиническую смерть из-за отравления.

Вас также могут заинтересовать новости: