Обменники хотят заработать: аналитик озвучил прогноз курса доллара до 23 ноября

Владельцы обменников хотят заработать, делая ставку на пик сезона распродаж.

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 41,95 до 42,25 гривен и продажа от 42,35 до 42,60 гривен.

Как прогнозирует финансовый аналитик Алексей Козырев, курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,60 до 49,00 гривен и продажа от 49,20 до 49,50 гривен.

По его словам, с 17 по 21 ноября курс продажи доллара США на межбанке вырос почти на 23,5 копейки и вечером пятницы, 21 ноября, в обменниках наличный доллар продавался по 42,40 - 42,60 гривен.

Курс продажи евро на торгах за этот период просел почти на 15 копеек - с уровня 48,793/48,811 до 48,6435/48,6654 гривен.

"Это ситуативная реакция нашего рынка на небольшое проседание евро к доллару на мировых площадках в пятницу вечером. При этом, наличный евро вечером 21 ноября обменники продавали по 49,20 - 49,50 гривен. Это говорит о том, что, несмотря на ситуативное проседание межбанка, финансисты не хотят брать на себя дополнительные риски по евровалюте и поэтому особо не снижают ценники в обменниках", - пояснил эксперт.

Козырев отметил, что в подобных условиях владельцы крупных сетей обменников в эти выходные своей тактики работы "с оборота" менять не будут. Хотя для увеличения объемов валютообменных операций и несколько сузят спред по доллару и евро в пределах до 15-20 копеек.

Кроме того, отметил аналитик, владельцы обменников сейчас хотят заработать, делая ставку на пик сезона распродаж. В этой ситуации в особо оживленных торговых центрах и крупных магазинах финансисты занизят курс приема валюты у граждан, рассчитывая, что людям, пришедшим на распродажу, будет не до серьезного мониторинга ценников.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,70 гривны за один евро, то есть гривна потеряла сразу 18 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца года гривна может подвергнуться контролируемой девальвации. В итоге, по прогнозам, доллар в 2025 году вырастет всего на 2,3-3,5%: с 42,02 грн (по состоянию на начало 2025 года) до максимум 43,5 грн.

