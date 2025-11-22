Когда мы четко понимаем, куда движемся, появляется гармония.

С переходом Луны в знак Козерога в субботу к этим знакам возвращается состояние внутренней устойчивости и тихой радости. С 22 ноября 2025 года три знака Зодиака ощутят подъем, которого им так не хватало. Луна в Козероге приносит собранность, ясность и ту самую спокойную мощь, которая помогает сосредоточиться на важном и вернуть ощущение опоры, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эта суббота даст эмоциональную устойчивость, и благодаря этому станет легче справляться с делами. Когда мы четко понимаем, куда движемся, появляется гармония. Именно такую атмосферу создает этот лунный транзит.

Эти знаки используют энергию дня, чтобы закрепить почву под ногами, почувствовать внутреннюю силу и вернуть уверенность. Луна в Козероге поддерживает чувство стойкости, спокойного удовлетворения и мягкой легкости, из которой и рождается искреннее счастье.

Телец

Для Тельцов эта лунная фаза станет напоминанием о ценности небольших достижений. Нередко именно такие мелочи дают настоящее чувство счастья, хотя мы склонны их недооценивать.

С 22 ноября вы ощутите, что ваши усилия действительно приносят плоды. Появится чувство завершенности и внутреннего комфорта, особенно в личных делах. Луна в Козероге помогает вам увидеть: стабильный, уверенный шаг вперед и есть главный показатель успеха.

К вечеру вы почувствуете больше уверенности и благодарности за то, что уже создано. Вы перестаете искать счастье где-то вовне - оно находится рядом, и вы наконец это видите.

Лев

Для Львов этот день связан с глубоким внутренним удовлетворением. Луна в Козероге подводит вас к тому, чего вы желали давно: признанию собственных достижений.

22 ноября вы ощутите гордость за проделанную работу и заметите реальные результаты своего постоянного труда - в личной сфере, в отношениях, в карьере. Это укрепляет эмоциональную гармонию и возвращает чувство опоры.

Самое время поблагодарить жизнь за все, что уже есть. Этот день по-настоящему счастливый, и энергия Козерога позволяет радости проявляться спокойно, но мощно.

Козерог

Для Козерогов влияние Луны будет особенно ощутимым, ведь она проходит по вашему знаку. Это приносит редкое чувство согласованности с собой, ясности мыслей и спокойной уверенности.

22 ноября вы увидите, как результаты вашего труда становятся заметнее. И большие, и маленькие достижения проявятся ярче обычного, а вместе с ними придет и удовлетворение от выбранного пути. Вселенная показывает: ваша настойчивость и дисциплина не были напрасными.

Это подходящее время, чтобы признать свои сильные стороны и увидеть, насколько далеко вы продвинулись. Луна в вашем знаке делает вас устойчивыми и спокойными - и именно из этого состояния рождается настоящее, глубокое счастье.

