В Ивано-Франковске стреляли в 45-летнего мужчину: пострадавший в больнице (фото)

В области ввели оперативный план "Сирена".

В Ивано-Франковске накануне вечером произошла стрельба, в результате которой пострадал местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел на вул. Деповская, 192, огонь открыл неизвестный.

"Как предварительно установили правоохранители огнестрельное ранение получил 45-летний-местный житель. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственных действий", - говорится в сообщении.

В регионе ввели оперативный план "Сирена", проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника. "В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее стрельба произошла на Харьковщине.

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