Стрельба на Харьковщине: полиция открыла дело по факту убийства

Злоумышленника полиция задержала на месте совершения преступления.

Полиция начала расследование стрельбы в селе Гусаровка Харьковской области, которая произошла вчера вечером и в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения, один из которых скончался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, по факту стрельбы полиция открыла два уголовных производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Сообщение о происшествии поступило в отделение полиции 27 июня в 20:42. Правоохранители установили, что в селе Гусаровка неподалеку карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан.

В результате стрельбы двое мужчин получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу, где один из них скончался. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие. Отмечается, что, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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