Появилось видео вчерашней стрельбы в центре Киева

Потерпевший получил пять пулевых ранений, из которых три - в грудную клетку, и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию.

Во вторник, 26 мая, на Печерске в Киеве киллеры, приехавшие из одной из Балканских стран, расстреляли гражданина Черногории.

Видео на своей странице в Facebook выставил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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Мужчина получил пять пулевых ранений, из которых три - в грудную клетку, и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию. Сейчас он находится под охраной полицейских. Киллеры покинули место преступления на автомобиле Smart, который они попытались сжечь, но неудачно. Полиция объявила план «Перехват».

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержана группа иностранных граждан, устроивших стрельбу в Киеве с целью убийства гражданина Черногории, который оказался лидером международного наркокартеля.

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