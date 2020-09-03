Как заявили правоохранители, участники инцидента и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть последствия стрельбы: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы.

Полиция установила 22 участника конфликта со стрельбой в городе Украинка Киевской области.

Об этом полиция Киевской области сообщает в Facebook.

Отмечается, что вчера, 2 сентября, вечером группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в город Украинка, где в кафе затеяла конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

«Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в Обуховский отдел полиции. Наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут», - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы.

Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер.

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и свидетельских показаний полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 человек, приехавших из столицы, в томе числе граждане Российской Федерации.

Уже проведено 10 обысков по установленным адресам участников инцидента.

Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает.

Продолжается расследование по двум уголовным производствам, открытым по фактам совершения хулиганства с применением оружия и по факту сокрытия преступления - по ч. 4 ст. 296, ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам и участникам конфликта.

Стрельба в городе Украинка: что известно

2 сентября вечером в городе Украинка Киевской области группа лиц устроила стрельбу в кафе .

В результате инцидента три человека получили ранения . Человека получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались.

По факту было начато два уголовных производства по статьям о хулиганстве и сокрытия преступления.

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Автор: Константин Гончаров