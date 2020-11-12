Стрельбу в ресторане 1 ноября начал охранник нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В Харькове 32-летнему мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве в ресторане напавшего на него человека, произошедшем 1 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Досудебным расследованием установлено, что 1 ноября 32-летний ранее судимый мужчина отдыхал в ресторане, расположенном на ул. Ярослава Мудрого. В это время в заведение вошел агрессивно настроенный 37-летний мужчина, который держал в руках травматический пистолет.

«Молодчик с пистолетом подошел к отдыхающему и совершил 9 выстрелов, чем нанес телесные повреждения. Защищая себя, мужчина бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими лицами, с которыми отдыхал, начал наносить удары по туловищу и голове стрелка. В ходе драки мужчины отобрали у нападавшего пистолет. Мужчина, в которого стреляли, понимая, что его противника удерживают другие участники происшествия, и каких-либо противоправных действий совершить он уже не в состоянии, умышленно нанес два удара режущим предметом по нижним конечностям нападавшего», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за колото-резаных ранений и в результате кровопотери стрелок умер.

«Таким образом, трое неустановленных в ходе следствия лиц, удерживая потерпевшего, который уже не сопротивлялся, предоставили возможность подозреваемому беспрепятственно нанести последнему телесные повреждения, повлекшие его смерть», - сообщили в прокуратуре.

По факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), 32-летнему мужчине сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что известно о резонансном деле

Стрельбу в ресторане Харькова 1 ноября начал охранник нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Гости заведения хотели его обуздать и нанесли смертельные травмы.

Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ-12, который был зарегистрирован на нем, и начал стрелять. "Посетители начали его укрощать, разбивая бутылки об него", - сообщили правоохранители. От полученных травм стрелок скончался на месте.

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Автор: Светлана Макринская