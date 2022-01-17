Помимо этого, обстановка под судом остается спокойной.

Под Печерским судом Киева, где сторонники пятого президента и нардепа Петра Порошенко ждут решения суда о мере пресечения для политика, на корреспондента одного из телеканалов совершили нападение.

Об этом сообщает телеканал "НАШ" и телеведущий Макс Назаров.

"Ряженые клоуны окружили нашего журналиста Тимура Страхова и группой напали", - отметил Назаров.

"Такая вот у Порошенко поддержка", - прокомментировал он.

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На видео можно увидеть, как участники митинга в поддержку пятого президента окружили корреспондента телеканала и начали проталкивать его через толпу. В конце концов сторонникам Порошенко удалось вытолкнуть мужчину.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сейчас возле здания суда до сих пор находится до тысячи сторонников Порошенко. Со сцены играет музыка. Обстановка спокойная, все ждут судебного решения.

Напомним, когда судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко начали блокировать выезды из суда. По состоянию на 21: 00 судья до сих пор не огласил решение.

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко тогда находился за границей.

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Пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что сейчас находится в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний.

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