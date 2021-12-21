Говорит, не будет прятаться в Европе.

Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко, которого подозревают в госизмене, убеждает, что вернется в Украину в следующем месяце.

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Читайте такжеДать Пороху "огня": почему "подозрение Порошенко" еще не "дело Порошенко"В ролике Порошенко рассказывает, что сейчас находится в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, цель которых - сформировать коалицию для противодействия агрессии России.

Он объявил, что намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

"Вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков Владимира Зеленского", - заявил Порошенко.

Напомним, что Государственное бюро расследований ожидает Петра Порошенко в четверг, 23 декабря, для вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Его адвокат ранее оповестил, что Порошенко не явится на вызов в ГБР.

Подозрение Петру Порошенко

17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

20 декабря Петру Порошенко, который находится за границей, объявили о подозрении в совершении государственной измены и содействие деятельности террористических организаций.

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