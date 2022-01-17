Активисты выпускают машины, которые выезжают из-под здания суда.

Выезд из Печерского суда Киева, где избирают меру пресечения пятому президенту и нардепу Петру Порошенко, блокируют его сторонники.

Об этом сообщают издания "Обозреватель" и "Страна".

Пока судья Алексей Соколов находится в совещательной комнате, где будет принимать решение об избрании меры пресечения для Порошенко, под зданием суда продолжается митинг его сторонников.

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Люди, выступающие в поддержку пятого президента, частично заблокировали выезд из суда со стороны улицы Владимирской. По информации СМИ, это делают на случай, если суд примет решение взять лидера "Европейской Солидарности" под стражу.

Сейчас активисты выпускают машины, которые выезжают из-под здания суда. На месте находятся правоохранители.

Журналист Александр Рудоманов информирует, что в блокировке выезда участвуют только часть протестующих.

Как сообщает издание "Вести", под суд подогнали автозак. Корреспондент УНИАН передает, что под судом в это время находились по крайней мере два автозака, один из которых уже уехал, второй находится во дворе.

СМИ также сообщают об усилении охраны суда. Численность правоохохранителей на месте выросла, нацгвардейцы начали надевать спецэкипировку.

Напомним, прокуратура просит суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

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Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко тогда находился за границей.

Пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что сейчас находится в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний.

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