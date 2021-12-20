В настоящее время Петр Порошенко находится за границей.

Пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко послали сообщение о подозрении в государственной измене.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, Порошенко было объявлено о подозрении в государственной измене. Поскольку он находится за пределами Украины, то подозрение ему было отправлено по месту жительства, регистрации и работы.

Кроме того, руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов во время брифинга, в частности, отметил, что "властям было точно известно, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи с Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить именно в эти дни".

"Именно учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось "немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос"", - сказал он.

Турчинов отметил, что все дела против Порошенко "превратились в фейк".

"Так же, как и превратится в фейк очередное сфабрикованное дело... Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов", - отметил он и добавил, что "сегодня властные силовики... рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле".

По словам Турчинова, после "запланированных международных встреч и короткого отпуска" Порошенко вернется в Украину.

Кроме того, он добавил, что подозрение подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Читайте такжеПорошенко после побега от ГБР улетел за границу: СМИ узнали интересную деталь (фото, видео)Как сообщал УНИАН, 17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

В частности, 8 октября Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах закупки угля на оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость закупки угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. В конце концов, эти контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и в целях возвращения Украины на орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

12 ноября по этому делу следователи СБУ и ДБР вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Демчишину (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – содействие террористической группе или террористической организации).

Следствием установлено, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра террористы получили более 200 млн грн.

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Авторы: Дмитрий Хилюк, Таня Поляковская