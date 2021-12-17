Экс-президента пытались вызвать по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям.

Экс-президент и в настоящее время народный депутат Украины Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове.

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Как отмечается, следователи расследуют уголовное производство по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики.

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"Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР возле Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ГБР.

В Государственном бюро расследований подчеркнули, что действуют исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, в том числе, о вызове лиц и вручении соответствующих уведомлений.

Отметим, на опубликованном ГБР видео четко слышно, как из машины Порошенко слышна нецензурная брань - мужской голос требует от водителя ехать.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак сообщил на своей странице в Facebook, что Офис генерального прокурора в ближайшее время может объявить о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко по делу о закупках угля на оккупированных территориях Донбасса.

"Угольное" дело против Медведчука

Ранее, 8 октября, народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет об его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов, те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины к орбите влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

12 ноября в этом деле следователи СБУ и ГБР вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины ‒ содействие террористической группе или террористической организации).

Следствием установлено, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра террористы получили более 200 млн грн.

Автор: Инна Андалицкая