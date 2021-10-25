В посольстве Украины в Турецкой Республике рассказали о состоянии здоровья украинской парапланеристки, которая упала в море во время международного фестиваля.
Как передает корреспондент УНИАН, о состоянии здоровья женщины в эфире канала "Украина 24" рассказал руководитель консульского отдела Посольства Украины в Турции Андрей Билык.
"24 октября гражданка Украины, которая принимала участие в спортивных показательных соревнованиях в провинции Мугла, район Фетхие, не справилась с управлением при прыжке с парашютом с высоты 1 тыс. 700 метров и выполнила неудачное приземление в море, после чего потеряла сознание", - сообщил он.
Билык отметил, что береговая охрана спасла женщину.
"Сейчас, по сообщению жандармерии региона, гражданке Украины ничего не угрожает, состояние ее здоровья удовлетворительное. Никакая дополнительная медицинская помощь ей не требуется", - отметил представитель посольства.
Он также добавил, что Консульство Украины в Анталии держит ситуацию на контроле, связывается с гражданкой Украины и страховой компанией для полного исчерпания инцидента.
Кроме того, Билык отметил, что такая ситуация сложилась из-за погодных условий. Она также коснулась двух граждан Турции. Другой информации относительно граждан Украины, которые могли бы пострадать, у посольства нет.
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Что произошло с украинской парапланеристкой
В Турции на курорте в ходе 21 Международного фестиваля воздушных игр Олюдениз украинская парапланеристка во время одиночного полета упала в море.
Гражданку Украины спасла команда водолазов. Затем украинку доставили в государственную больницу Фетхие.