Пострадавшую спасли и доставили в больницу, узнали журналисты.

В Турции на курорте в ходе 21 Международного фестиваля воздушных игр Олюдениз украинка-парапланеристка во время одиночного полета рухнула в море, ее спасли.

Инцидент в Турции с украинкой произошел в провинции Мугла на территории района Фетхие, сообщает haberler.com.

По его сведениям, наша соотечественница начала полет на параплане с горы Бабадаг – стартовала с высоты 1 700 метров. Во время полета парашют упал в море.

Гражданку Украины спасла команда водолазов. Потом украинку доставили в государственную больницу Фетхие.

Причины случившегося пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в Турции трагически погиб гражданин Украины. СМИ узнали, что возле турецкой Алании произошла смертельная авария – автомобиль на пешеходном переходе сбил пару из Житомира, которая поздно вечером возвращалась из магазина в свой отель.

Машина сбила 55-летнюю Светлану Люлько и 62-летнего Игоря Пашинского. Женщина попала в реанимацию, а мужчина погиб на месте ДТП.

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Автор: Екатерина Присяжнюк