В результате отравления у детей отказали внутренние органы.

Матерь умерших в результате отравления грибами девочек в Крутогорбе Винницкой области не сообщала медикам возможные причины внезапного ухудшения здоровья своих детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

5 сентября в центральную больницу города Гайсин попали дети в возрасте 4 и 13 лет с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи пострадавшие скончались.

В больницу попал и 12-летний брат погибших.

В комментарии ТСН и. о. заведующего реанимацией Гайсинской больницы Дмитрий Кондратюк рассказал, что в результате отравления у детей отказали внутренние органы.

В то же время корреспондент добавляет, что мать пострадавших о грибах молчала. 5 дней женщина пробовала самостоятельно лечить несовершеннолетних в домашних условиях.

"Девочек спасти медикам не удалось. У детей отказали внутренние органы. Чем они могли отравиться, тогда врачи не знали, потому что мать ничего не объясняла. Лишь впоследствии стало понятно, что яд был в грибах", – пояснил медик.

40-летняя жительница Винницкой воспитывала детей сама, на учете в соцслужбах семья не состояла. Следователям она рассказала, что в тот день была занята, а старшие дети ухаживали на кухне за младшими.

После смерти сестер правоохранители начали производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Назначен ряд экспертиз. Окончательную причину смерти детей могут установить судмедэксперты.

За умышленное убийство двух или более лиц грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Автор: Иван Бойко