Это не просто грязный трюк – это военное преступление, подчеркнул Алексей Резников.

Российские спецслужбы вербовали украинских детей для получения важной информации, в частности, о стратегических объектах. Сбор данных происходил непосредственно в мобильной игре.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в новой серии твитов, где он перечислил нарушенные россиянами правила и обычаи ведения войны в отношении детей, которые приведены в резолюции Совета Безопасности ООН.

Россияне пыталсь использовать украинских детей, чтобы те через мобильную игру бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов – говорится в твите.

Ранее сообщалось, как российские спецслужбы вербовали украинских школьников. В частности, три таких случая СБУ зафиксировала в Луцке. Подростки фотографировали военные объекты – в их телефонах нашли и переписку с неизвестными российскими абонентами, которые "интересовались" ситуацией в регионе.

Трибунал для РФ: как российское руководство ответит за преступления в Украине

Власти Нидерландов готовысоздать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военных преступлениях РФ в Украине. Как отметил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстр, вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что путинские приспешники будут пытаться избежать ответственности за военные преступления. При этом он указал, что вопрос о победе Украины и поражении России уже не рассматривается, а рассматриваются технические детали передачи преступников в суд.

В конце ноября 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул уже запущен глобальный процесс юридической ответственности за массовые убийства украинцев россиянами.

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