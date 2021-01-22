Президент пообщался со спасенными из пожара.

Пятеро спасенных из дома престарелых, который горел накануне, и которые не получили во время пожара угрожающих повреждений, были доставлены в хоспис 17-й больницы Харькова.

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Как говорится в сюжете ТСН, здесь сейчас четверо людей. Мужчину, который получил отравление угарным газом, после оказания помощи в другой больнице перевели в больницу неотложной помощи. Итак, здесь сейчас трое мужчин и одна женщина. Их возраст от 57 до 81 года. Один человек - из Донецкой области, другие - из Харьковской. Все они не могут передвигаться самостоятельно.

"Два человека абсолютно контактны. Они предоставляют все ответы, общаются удовлетворительно. И два человека с ограничением в общении. В связи с тем, что они имели и до прибытия в нашу больницу проблемы со здоровьем. Мы предлагаем им остаться. И это будет зависеть и от самого пациента, и от их родственников», - говорит главный врач больницы 17 Дмитрий Черепов.

Их родственников уже разыскали. С некоторыми медики говорили по телефону и лишь несколько человек посетили спасенных пациентов из частного хосписа.

Об условиях пребывания там рассказал президент после общения с мужчиной, получившим травму позвоночника. Он рассказал, что в частный хоспис его сдала дочь за 12 тысяч гривень в месяц. "Мужчина этот, который пострадал, он сказал, что он лежал в палате вместе еще с тремя - было четыре человека. Он говорит, что они были психически нездоровые люди. Это полностью разные пациенты, они не могут находиться вместе», - подчеркнул Зеленский.

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, произошел пожар, в результате которой погибли 15 человек, 5 госпитализировали.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полицейские решают вопрос о задержании владелицы дома, в котором произошел пожар.

В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом нелегальный.

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Автор: Андрей Василюк