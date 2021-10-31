Дедушка и бабушка не убегали из дома, а искали в огне и дыму своих любимцев.

На Закарпатье в пожаре едва не погибли пожилые брат и сестра. 72-летний мужчина и его 68-летняя родственница искали в доме, который был заполнен угарным дымом, своих четвероногих друзей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Инцидент произошел в городе Хуст. 31 октября в 02:01 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. М. Аркаса. В жилом доме по неизвестным причинам произошло возгорание в чердачном помещении.

Когда спасатели прибыли на место пожара, огонь охватил около 70 кв. м. кровли здания и начал распространяться на комнаты. Пожарные нашли в доме 72-летнего владельца и его 68-летнюю сестру. Пожилые жители не спешили убегать от огня - они искали в охваченных дымом комнатах своих домашних любимцев.

Читайте также"У меня руки в синяках": в Киеве епископ избил женщину из-за собаки (видео)Брат и сестра хотели спасти своих четвероногих друзей и едва не погибли. Пожарные вывели их из дома и передали врачам, мужчину госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Пожар ликвидировали. Теперь специалисты устанавливают причину возгорания и размер материального ущерба, который был нанесен огнем. Удалось ли пожилым людям спасти животных - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном пожаре, который оказался смертельным. В Киеве на Оболони в многоэтажке загорелась квартира во время тушения огня спасатели нашли труп.

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Автор: Полина Кузенко