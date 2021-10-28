Председатель Закарпатского областного совета назвал действия депутатов самоуправством.

Депутаты Закарпатского областного совета сегодня во время сессии проголосовали за досрочное прекращение полномочий действующего председателя Алексея Петрова, который представляет партию "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение поддержали 35 депутатов из 36 присутствующих в сессионном зале.

Началу сессии предшествовал митинг из нескольких сотен работников образования, культуры и медицины, которые протестовали против реорганизации и объединения коммунальных больниц и других учреждений, которые подчиняются областному совету. Соответствующие проекты решений депутаты должны были рассматривать сегодня во время очередной сессии.

Однако за 13 минут до запланированного начала заседания на сайте облсовета опубликовали распоряжение председателя Петрова о переносе сессии на 25 ноября. Это возмутило присутствующих депутатов, и они все же собрались в сессионном зале, решив продолжить сессию, на которой зарегистрировались 36 избранников.

Присутствующие в сессионном зале облсовета депутаты избрали главенствующего и открыли сессию. Они утвердили повестку дня, проголосовали за снятие с рассмотрения вопроса о реорганизации коммунальных учреждений и внесение в повестку дня вопроса о голосовании о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета.

Голосование о досрочном прекращении полномочий председателя Закарпатского облсовета Петрова проводили путем тайного голосования. "За" проголосовали 35 депутатов, 1 воздержался.

Читайте такжеНа Закарпатье вручили подозрения по делу о хищении денег для COVID-больниц: СМИ раскрыли фамилию топ-чиновникаПетров в комментарии УНИАН заявил, что собрание, которое проголосовало за его отставку, является нелегитимным, поскольку он за час до начала сессии подписал распоряжение о ее переносе на 25 ноября.

Он также заявил, что по поводу собрания депутатов в сессионном зале обратился в правоохранительные органы.

"То, что происходит, является нарушением всех правовых норм и имеет признаки самоуправства. Я обратился по этому поводу в правоохранительные органы с целью реагирования на эти события", – сказал Петров.

Он также уточнил, что эти события имеют признаки самоуправства, подпадающего под статью 356 Уголовного кодекса Украины.

Петров назвал основной причиной сложившейся ситуации – перенос сессии из-за вопросов, которые выносились на повестку дня и в основном касались бюджета и реформирования коммунальных предприятий областного совета.

Депутаты, собравшиеся в сессионном зале и проголосовавшие за отставку Петрова, приняли решение о продлении сессии 4 ноября.

Председательствующий во время сегодняшней сессии облсовета депутат Владимир Чубирко сообщил УНИАН, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Петрова возник по нескольким причинам, среди них – политическая некорректность в отношении фракций в областном совете и непрофессионализм.

Напомним, с апреля по 7 декабря 2020 года Алексей Петров возглавлял Закарпатскую облгосадминистрацию. На выборах в областной совет VIII созыва возглавил список партии "Слуга народа" и был избран депутатом. С 7 декабря 2020 года занимает должность председателя Закарпатского облсовета.

Автор: Наталия Петервари