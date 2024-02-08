Дмитрий со Светланой жили в многоэтажке в Голосеевском районе столицы-до ракетного удара российских оккупантов.

В результате пожара, произошедшего из-за попадания в многоэтажный жилой дом обломка российской ракеты, киевлянин Дмитрий потерял жену, впрочем, успел спасти сына. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что мужчина с женой Светланой и маленьким сыном жил в этом доме на 14-м этаже.

"От сильного взрыва в доме разорвало все стекла, оконные рамы, а моя жена...", - сквозь слезы рассказывает Дмитрий.

По его словам, она не выжила - на нее посыпались рама, стекло, у женщины было очень много ранений. При этом сына Дмитрий успел эвакуировать, пытался спасти и жену.

"Я жену немного преревязал, как мог, схватил ребенка, одел, спустился, отдал в скорую и все, и побежал обратно", - вспоминает киевлянин.

Ракетная атака на Киев 7 февраля

Утром среды, 7 февраля, произошла ракетная атака на Киев. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки загорелась многоэтажка. Жертвами удара стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Обломками ракеты были повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу осталась без электроэнергии.

Впоследствии полиция показала последствия ракетной атаки на Киев.

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