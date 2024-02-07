Над городом работает ПВО. Очевидцы сообщают о серии громких взрывов.

Утром среды, 7 февраля, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в частности Киев.

Столичные паблики сообщают о звуках взрывов в Киеве и области. По словам очевидцев, в столице была слышна серия взрывов.

Впоследствии мэр Виталий Кличко подтвердил информацию. По его словам, в Киеве работает ПВО.

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"Взрывы в городе. Работает ПВО. Пребывайте в укрытиях!"- отметил Кличко.

В то же время воздушные силы сообщают, что в направлении Киева продолжают двигаться российские ракеты. Еще группа ракет маневрирует над Хмельницкой и Львовской областями.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что ПВО активно работает. Сейчас стоит оставаться в укрытиях.

Обновлено в 7:43. В Киеве снова прогремел взрыв. Мэр Кличко призвал находиться в укрытиях к отбою тревоги.

Тем временем Воздушные силы заявили о движении ракет с юга в направлении столицы. В настоящее время на Киев летит скоростная ракета.

Обновлено в 7:52. Кличко отметил, что после взрыва в Киеве зафиксирован вызов медиков в Днепровский район. Детальнее - впоследствии.

В то же время столичные паблики сообщают о дыме в одном из районов города.

Ракетная атака по Украине 7 февраля

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запустили ракеты по Украине, первая группа крылатых ракет была замечена в Сумской области.

Ракеты направлялись в сторону Полтавской области. Затем стало известно, что скорости цели есть в направлении Павлограда. В воздушных силах добавили, что Харькову угрожает вражеская баллистика. В Харькове раздавались взрывы.

Также ракеты полетели на Львовщину, Хмельнитчину и Киев.

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