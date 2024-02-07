Предварительно известно о пяти пострадавших, трое из которых госпитализированы.

Полиция Киева показала фото последствий ракетных ударов по столице утром среды, 7 февраля.

Как отмечают в пресс-службе столичной полиции, правоохранители работают на местах попаданий и помогают ликвидировать последствия ракетного обстрела.

"В результате очередной террористической атаки на столицу обломками поврежден многоквартирный жилой дом в Голосеевском районе столицы. Также падение обломков и повреждения автомобилей зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах", - говорится в сообщении.

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Как отметили в полиции, предварительно известно о пяти пострадавших, трое из которых госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте. Сейчас на местах работают наряды полии, ГСЧС, медики, информация обновляется.

Ракетная атака на Киев: что известно

Утром среды, 7 февраля, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в частности Киев.

Столичные паблики сообщают о звуках взрывов в Киеве и области. По словам очевидцев, в столице была слышна серия взрывов.

Впоследствии мэр Виталий Кличко подтвердил информацию. По его словам, в Киеве работает ПВО. Взрывы повторялись. Есть возгорание в Голосеевском районе Киева и двое пострадавших в Днепровском районе.

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