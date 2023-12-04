По его роликам можно идентифицировать расположение огневых групп, говорится в постановлении суда.

В Украине приговорили к испытательному сроку гражданина Китая, который публиковал на YouTube видео с работой украинской противовоздушной обороны в Одессе.

Об этом говорится в решении Приморского районного суда Одессы. Отмечается, что блогер снимал работу ПВО, а затем публиковал ролики, в которых давал комментарии относительно места и времени съемки, характеристики звуков, фактов поражения цели и последствий попадания.

Видео дня

Отмечается, что по этим видеозаписям возможно идентифицировать на местности расположение огневых групп Военно-морских сил ВСУ, а также количество и вид примененной техники.

В суде мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, как распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Суд принял во внимание, что мужчина придерживается проукраинской позиции, негативно настроен в отношении захватнических действий Российской Федерации, перечислил на нужды ВСУ 150000 гривен, а также осуществляет волонтерскую деятельность в пользу украинской армии.

Блогера приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от тюремного заключения и назначили годичный испытательный срок.

Наказание за публикацию работы ПВО

Как известно, украинцев систематически призывают не снимать и не публиковать в сети работу украинской противовоздушной обороны.

Летом украинской блогерше назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы за распространение видео работы ПВО в Киеве. Ее освободили от отбытия наказания с испытательным сроком в один год.

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