В прокуратуре отмечают, что в рамках производства, начатого по данному факту, правоохранители сообщили о подозрении 4 лицам.

Днепровский районный суд Киева огласил приговор киевлянке, которая распространила в соцсети материалы о работе ПВО и последствия поражения воздушных целей.

В сообщении Киевской городской прокуратуры отмечается, что обвиняемая полностью признала свою вину и заключила соглашение со следствием.

"Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком 1 год", - указано в сообщении прокуратуры.

Видео дня

При том, что имя и фамилия киевлянки, получившей приговор, не сообщается, прокуратура обнародовала фото с "размытиями" указанного лица. Также напоминается, что речь идет о событиях 16 мая 2023 года, когда во время массированной ракетной атаки РФ по территории Киева, жители разных районов столицы осуществили видео и фото съемку работы противовоздушной обороны Украины. Отснятые фото и видео они разместили в социальных сетях. Впоследствии указанные материалы появились на российских интернет-ресурсах.

В прокуратуре отмечают, что в рамках производства, начатого по данному факту, правоохранители сообщили о подозрении 4 лицам.

Сегодня же блогер и общественный активист Андрей Смолий в своем Telegram сообщил, что блогерша Инна Воронова, снимавшая работу ПВО, получила срок. Он добавил к своему опосту то же фото, что и публиковала Киевская прокуратура, но без "размытия" - на нем Воронова.

"Ей дали один год условного. В суде объяснили что не прибегали к реальному наказанию, потому что женщина пошла на сотрудничество со следствием", - сообщил Смолий.

Дело Вороновой - детали

31 мая источники СБУ сообщили редакции, что певице и блогерше, бывшей жене наркобарона Инне Вороновой вручено подозрение за съем работы ПВО в Киеве. Воронова опубликовала в своем Instagram видео, на котором видно как работает в Киеве система противовоздушной обороны.

16 мая с помощью видеообращения она попросила прощения, мол, не осознавала к чему могут привести ее действия. СБУ официально информировало, что в Киеве обнаружили 9 человек, которые во время вражеской атаки снимали работу ПВО и выкладывали в соцсети.

Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Правоохранители отмечают, что своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО. Все они дали объяснения правоохранителям, после чего были переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.