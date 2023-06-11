Враг может использовать видео работы ПВО как с военной, так и с пропагандистской целью.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в очередной раз отметил опасность фиксирования работы противовоздушной обороны в режиме реального времени.

"Простой пример. Вот в Киеве работает ПВО с трех направлений, люди сняли и выкладывают. Или камеры наблюдения, которые уже отключили в конце концов, я надеюсь. И в реальном режиме времени враг смотрит это, как в кино, смотрит результат своей работы, делает выводы определенные. Что тут корректировать, если с трех камер он возьмет проведет три луча на картах и определит точно по этим координатам, где может находиться комплекс", - сказал он в интервью "Украинской правде".

По его словам, зная эту информацию, оккупанты могут нанести уже непосредственный удар по системам противовоздушной обороны.

Видео дня

"Сделав выводы о точном месте стояния этих комплексов, враг может нанести повторный удар. Отработали они, ПВО отработало на Киевщине, над Киевом, через 20-30-40 минут они будут точно знать, они запустят "Искандары", которые летят сюда 6 минут, и все", – сказал он.

Также, по его словам, враг может использовать такие действия украинцев с пропагандистской целью, в том числе транслировать это под необходимым углом на западный мир.

"Опять же, показать как Киев взрывают. Даже если ПВО работает эффективно, есть взрыв в воздухе, обломки обязательно покажут в своем позитивном ключе – что наша ракета попала в дом, что мы сами себя обстреливаем и так далее", – отметил он.

Не стоит также и выкладывать обломки ракет или дронов, добавил Игнат.

"Относительно заблюривания бортовых номеров я очень скептически отношусь, а вот, например, мы показываем на телемарафоне или еще где-то обломок ракеты, а это лежит кусок Patroit, соответственно противник начинает рассказывать: "Вот посмотрите, чем "укронацисты" обстреливают своих граждан, эти ракеты летят по домам, посмотрите вот машины разбиты" и так далее", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Наказание за "засвечивание" работы ПВО Украины - важная информация

Накануне было сообщено о подозрении четырем блогерам, которые "засветили" работу ПВО во время российского удара по Киеву 16 мая. Одна блогерша выложила запрещенный контент в своих соцсетях и прислала его администратору одного из популярных Telegram-каналов, две других опубликовали в собственных аккаунтах в соцсетях, четвертая – разослала знакомым.

Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, о возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения). Блогерам грозит до 8 лет тюрьмы.

31 мая в Киеве было выявлено еще 9 человек, которые во время вражеской атаки снимали работу ПВО и выкладывали в соцсети.

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