Столица второй день страдает от обильного снегопада.

В Киеве во время расчистки улиц от снега загорелась крыша спецтрамвая.

Об этом сообщает столичный Телеграм-канал "Киев сейчас".

Ранее сегодня этот же трамвай успел "отметиться" на дорогах, разбросав песчаную смесь на автомобили, которые находились вблизи трамвайных путей.

Впоследствии стало известно о возгорании, на место вызвали спасателей.

"Кажется, трамвай таки проиграл. У него загорелась крыша. Пришлось вызывать спасателей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГСЧС, инцидент произошел в Подольском районе на улице Кирилловской. Задымление обнаружили в кабине. Причину сейчас устанавливают.

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Автор: Юрий Годован