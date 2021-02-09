В Киеве во время расчистки улиц от снега загорелась крыша спецтрамвая.
Об этом сообщает столичный Телеграм-канал "Киев сейчас".
Ранее сегодня этот же трамвай успел "отметиться" на дорогах, разбросав песчаную смесь на автомобили, которые находились вблизи трамвайных путей.
Впоследствии стало известно о возгорании, на место вызвали спасателей.
"Кажется, трамвай таки проиграл. У него загорелась крыша. Пришлось вызывать спасателей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ГСЧС, инцидент произошел в Подольском районе на улице Кирилловской. Задымление обнаружили в кабине. Причину сейчас устанавливают.
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