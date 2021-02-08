Некоторые дороги приходится обрабатывать реагентами по несколько раз.

Столичные коммунальщики с начала суток 8 февраля расчищают улицы города от снега, однако ситуация на дорогах и тротуарах остается сложной.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" главной проблемой называют интенсивность осадков, пишет "Сегодня".

"Техника расчищает улицы и обрабатывает их антигололедными средствами. Но вы можете сами провести эксперимент: идеально почистить участок три на три метра. Через 40 минут активного снегопада ее уже снова нужно убирать. А снег в столице не прекращается более 15 часов. Наши службы уже обработали улицы по 4-5 раз и продолжают это делать", – заявили в корпорации.

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Смеси, которые разбрасывают на проезжую часть, не имеют эффективности при морозе ниже 11 градусов.

"Те реагенты, которые используют в Киеве, не так эффективны. Раньше, когда мы обрабатывали улицы жидкими хлоридами, то снег таял на проезжей части уже через 2-3 часа. К сожалению, пока такого эффекта нет, нужно дождаться потепления", - объясняют в"Киевавтодоре".

В корпорации также добавили, что некоторые дороги обрабатывают уже по 4-5 раз. Например, Владимирский спуск очищали от снега и обрабатывали за понедельник четыре раза. По городу движутся целые колонны снегоочистительной техники в сопровождении патрульной полиции.

Снегопад в Киеве: что известно

С начала суток 8 февраля Киев засыпает снегом. Из-за этого ситуация на дорогах столицы сверхсложная: утром и вечером зафиксированы масштабные пробки, произошло немало ДТП.

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что расчищать город от снега мешают припаркованные автомобили.

Синоптики прогнозируют, что в Киеве ночью температура упадет до -6°, а днем столбики термометров покажут -2°. Весь день 9 февраля будет наблюдаться облачность. Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.

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Автор: Юрий Годован