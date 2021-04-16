В Днепре местная жительница обнаружила в мусорном баке боеприпас.
Читайте такжеНа Ривненщине подросток нашел термос с гранатами (фото)Как сообщает "Днепр оперативный", потенциально опасная находка лежала в мусорке на улице Семафорной в Самарском районе города.
Женщина описала предмет как большой патрон защитного цвета длиной более 20 см с черной маркировкой.
На место происшествия вызвали спасателей и следователей. По информации издания, выяснилось, что в мусорном баке оказался учебно-тренировочный снаряд ЗПУ 20.
Правоохранители изучают подробности.
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