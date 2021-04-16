Очевидица описала предмет как большой патрон защитного цвета.

В Днепре местная жительница обнаружила в мусорном баке боеприпас.

Читайте такжеНа Ривненщине подросток нашел термос с гранатами (фото)Как сообщает "Днепр оперативный", потенциально опасная находка лежала в мусорке на улице Семафорной в Самарском районе города.

Женщина описала предмет как большой патрон защитного цвета длиной более 20 см с черной маркировкой.

На место происшествия вызвали спасателей и следователей. По информации издания, выяснилось, что в мусорном баке оказался учебно-тренировочный снаряд ЗПУ 20.

Правоохранители изучают подробности.

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Автор: Катерина Комолова