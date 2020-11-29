Водитель одного из автомобилей получил тяжелые ранения, врачам не удалось его спасти.

В Ривненской области на автодороге "Киев-Чоп" в результате столкновения легковушки и микроавтобуса погиб человек и еще несколько получили ранения.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, авария произошла 28 ноября около села Дибровка Ривненского района.

Читайте такжеВ Одесской области агрессивная лиса напала на пограничникаПолицейские установили, что около 23:15 водитель автомобиля Mitsubishi Galant - 23-летний житель села Большой Мидськ Костопольского района, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter, под управлением 37-летнего жителя села Терновое Закарпатской области.

В результате ДТП тяжело травмировался водитель легковушки - он скончался в реанимационном отделении. Еще четверых пострадавших - водителя микроавтобуса и трех пассажиров - с различными травмами госпитализировали в больницу.

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Автор: Алина Вишневская