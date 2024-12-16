Во время задержания правоохранители обнаружили, что водитель был пьян.

Суд избрал меру пресечения водителю BMW, который накануне совершил смертельное ДТП на трассе Львов - Тернополь, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что водителю авто избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 31-летнему пассажиру BMW, который вместе с водителем скрылся с места аварии и не оказал помощь пострадавшим.

ДТП возле Львова: что известно

Утром, 15 декабря, стало известно о масштабной аварии на трассе Львов-Тернополь с участием грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки BMW. В аварии погибли семь человек, еще три человека госпитализированы.

Видео дня

Впоследствии Нацполиция задержала водителя легкового авто, который после ДТП скрылся с места аварии. После проверки правоохранители обнаружили, что 24-летний мужчина был пьян.

По данным Нацполиции, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Вас также могут заинтересовать новости: