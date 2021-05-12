Появились подробности ДТП, в котором погиб девятилетний мальчик.

Смертельная авария с украинцами в Польше, в результате которой погиб девятилетний мальчик, могла произойти из-за усталости водителя - матери ребенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Никому не нужна": в Черкасской области из реки вытащили бабушку, которая хотела утопиться (фото)По информации польских спасателей, женщина не помнит момент столкновения. 53-летняя украинка с мужем и девятилетним сыном ехали в Варшаву на заработки. Супруги управляли машиной по очереди.

Считается, что мать уснула за рулем от усталости, потому что перед этим семья еще долго стояла на границе. Авто вылетело на встречную полосу, где столкнулось с грузовиком.

Мальчик получил тяжелые травмы головы, и спасти ребенка медикам не удалось.

Обстоятельства аварии сейчас расследует польская полиция.

Авария с украинцами в Польше: что известно

11 мая в селе Слодкув-Второй Люблинского воеводства произошло ДТП, в результате которого погиб девятилетний ребенок.

По данным польской полиции, за рулем легковушки Seat была 63-летняя украинка. Сообщалось, что женщина, вероятно, не справилась с управлением, из-за чего авто выехало на встречную полосу движения, где столкнулось с грузовиком.

Мальчик был на заднем сиденье и получил тяжелые травмы головы. Медики пытались спасти ребенка, но он умер.

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Автор: Катерина Комолова