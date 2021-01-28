Полиция расследует данный факт как умышленное убийство / фото полиция Киева

В Киеве в реке Лыбидь нашли тело 25-летнего военнослужащего из Винницкой области, которого искали более десяти дней.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, в полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением о пропаже ее сына.

По словам женщины, в начале января он вдруг перестал выходить на связь. Полицейские зарегистрировали обращение и начали поиски.

В круглосуточных поисках, которые продолжались более десяти дней, были задействованы оперативные работники, участковые офицеры полиции, кинологи со служебными собаками, военнослужащие Национальной гвардии, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели.

фото полиция Киева

Как рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак, благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители установили место, где мужчина провожал на поезд своих сослуживцев, а после этого он пропал.

«Мы провели спецоперацию по розыску мужчины, опросили десятки свидетелей. Круглосуточно наряды полиции отрабатывали возможные маршруты передвижения пропавшего и установили, что военнослужащий находился возле реки Лыбедь. Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории. В результате мы нашли в воде труп 25-летнего винничанина. По данному факту мы начали уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - рассказал он.

фото полиция Киева

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Юлия Петриченко