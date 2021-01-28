В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына.

В Киеве в реке Лыбидь нашли тело 25-летнего военнослужащего из Винницкой области, которого искали более десяти дней.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, в полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением о пропаже ее сына.

По словам женщины, в начале января он вдруг перестал выходить на связь. Полицейские зарегистрировали обращение и начали поиски.

В круглосуточных поисках, которые продолжались более десяти дней, были задействованы оперативные работники, участковые офицеры полиции, кинологи со служебными собаками, военнослужащие Национальной гвардии, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели.

Как рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак, благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители установили место, где мужчина провожал на поезд своих сослуживцев, а после этого он пропал.

«Мы провели спецоперацию по розыску мужчины, опросили десятки свидетелей. Круглосуточно наряды полиции отрабатывали возможные маршруты передвижения пропавшего и установили, что военнослужащий находился возле реки Лыбедь. Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории. В результате мы нашли в воде труп 25-летнего винничанина. По данному факту мы начали уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - рассказал он.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко