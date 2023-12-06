6 декабря в возрасте 46 лет лет умер предатель Украины и стронник "русского мира" Илья Кива - рассказываем его биографию.

6 декабря в Московской области умер Кива - бывший народный депутат Украины, беглец в РФ и пророссийский пропагандист. На момент смерти предателю было 45 лет. До бегства в РФ в 2022 году Кива был украинским политиком и участником множества скандалов. Рассказываем, как жил и в чем был замешан пропагандист.

Илья Кива - биография

Илья Кива родился в 1977 году в Полтаве. Его отец был испытателем на заводе. После окончания школы он выучился в Полтавском нефтяном геологоразведческом техникуме на механика, а затем закончил Полтавский педагогический институт им. Короленко на педагога-психолога. До 2010 года работал на различных должностях в сфере промышленности, параллельно учась на правоведа в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

В 2011 году Кива работал заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области, где впервые запятнал репутацию - его поймали на взятке и приговорили к штрафу 10200 гривень, а также запрету занимать госдолжности на год. Такой мягкий приговор суд объяснил слабым здоровьем Кивы.

В 2014 году будущий предатель Родины был амнистирован и стал майором полиции в Полтаве, а через год его перевели в УМВД Херсонской области с досрочным присвоением звания подполковника милиции.

В этом же году Илья Кива участвовал в Евромайдане, где познакомился с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем. После этого Кива стал влиятельной фигурой "Правого сектора" и был доверенным лицом Яроша как кандидата в президенты.

В 2016 году Кива попробовал себя в новом амплуа борца с наркопреступностью при Нацполиции. В 2017 году закончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "право" и работал советником министра внутренних дел Украины.

Политическая карьера Ильи Кивы началась в 2018 году с выдвижения его на пост кандидата в президенты от Социалистической партии. Впрочем, на выборах в 2019 году он набрал всего 0,03% голосов.

После проигрыша на выборах Кива перешел в ныне запрещенную в Украине партию "ОПЗЖ" и стал народным депутатом Верховной Рады. Там познакомился с ещё одним предателем Украины Виктором Медведчуком, открыв вместе с ним городскую ячейку "ОПЗЖ" в Полтаве.

В 2022 году после начала полномасштабной войны Кива заявил, что не хочет воевать с русскими, и сбежал из Украины в РФ.

Скандалы с участием Ильи Кивы

До 2018 года Кива выражал русофобные взгляды, выступал за украинизацию Донбасса и борьбу с российской пропагандой. В 2019 году взгляды Кивы резко изменились на противоположные и украинофобные. На протяжении карьеры он был замечен во множестве скандалов:

В 2014 году привязывал к столбу на несколько суток подчиненных из батальона "Полтавщина" в рамках "борьбы с алкоголизмом".

Прикрывал доставку контрабанды из "ДНР" и "ЛНР".

В 2016 году был обвинен в намеренном поджоге офиса "Интер" руководством телеканала.

Ходил с заткнутым за пояс пистолетом по поезду.

Неоднократно угрожал физической расправой активистам и критикам.

В 2020 году начал драку с ветераном АТО Михаилом Майманов в киевском ресторане.

В 2021 году снял с себя штаны в зале Верховной Рады.

Также в 2021 году охрана Кивы не пропустила журналистов на защиту его кандидатской, пока не была вызвана полиция. Там Кива произнес ставшую мемом фразу: "У меня нет личной охраны. Это вопрос не ко мне. Я маленький винтик. Моя охрана - это закон".

За время жизни в РФ Илья Кива регулярно публиковал украинофобные посты в своем личном Telegram-канале, где призывал российскую армию поскорее ликвидировать украинскую государственность.

Илья Кива - личная жизнь

Кива никогда не был женат, но имеет трех детей от разных женщин - двух дочерей и сына. Впервые стал отцом всего в 16 лет.

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