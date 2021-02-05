В Киеве на руке у школьницы взорвались смарт-часы. После происшествия девочку с ожогами доставили в больницу, ей необходима операция.
Читайте такжеВзрыв на территории детсада в Виннице: полиция сообщила детали инцидента (видео)Как пишут «Факты» со ссылкой на директора школы № 99 в Днепровском района Киева Галину Собчук, о произошедшем сообщила мама ученицы младших классов. По ее словам, девочка пострадала утром 4 февраля по пути в школу.
Родственница пострадавшей школьницы рассказала, что это были детские смарт-часы очень известной и популярной марки.
«Девочка сейчас находится под капельницами в ожоговом центре, её готовят к операции», – говорится в сообщении.
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