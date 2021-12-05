Скончался один из работников, пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС.
Об этом сообщается на странице ДТЭК Бурштынская ТЭС в Facebook.
Машинист-обходчик, получивший до 60% ожогов кожи, скончался в реанимации.
Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.
Читайте такжеВ Ужгороде вандалы сбросили Ханукию в реку (фото)Как сообщал УНИАН, 28 ноября на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, произошла авария, в результате которой четверо работников получили ожоги.
По информации энергохолдинга ДТЭК, на седьмом энергоблоке ТЭС произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. По предварительным данным – из-за разрыва экранной трубы на котле.