Состояние трех пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

Скончался один из работников, пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС.

Об этом сообщается на странице ДТЭК Бурштынская ТЭС в Facebook.

Машинист-обходчик, получивший до 60% ожогов кожи, скончался в реанимации.

Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

Читайте такжеВ Ужгороде вандалы сбросили Ханукию в реку (фото)Как сообщал УНИАН, 28 ноября на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, произошла авария, в результате которой четверо работников получили ожоги.

По информации энергохолдинга ДТЭК, на седьмом энергоблоке ТЭС произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. По предварительным данным – из-за разрыва экранной трубы на котле.

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Автор: Светлана Закелова