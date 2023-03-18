Певец и журналистка продолжают спорить.

Сексистский скандал, в который попал известный певец Иво Бобул из-за интервью журналистке Эмме Антонюк, продолжается. На этот раз выяснить правду пыталась Алина Доротюк.

Она пригласила Антонюк на интервью и показала ей свой телефонный разговор с Бобулом. Как оказалось, певец продолжает утверждать, что он не давал никаких разрешений на съемку.

"Не было никакого согласия абсолютно... Мне позвонил парень, который с ней работает. Оператор, или кто он такой, не знаю... Я спросил, какие вопросы будут. "О творчестве", - говорит он", - рассказал Бобул.

Видео дня

По словам певца, во время интервью он понял, что разговор идет не в то русло. Бобул не хотел, чтобы видео, на котором он разговаривает с Антонюк, попало в сеть. Об этом он говорил менеджеру журналистки.

"Я говорил ему и ей, чтобы без моего разрешения это интервью никуда не давалось... То есть я встал и ушел, я не знал, что там камеры включены, абсолютно... Они записывали все как сами хотели, а я им сказал это не давать в эфир без моего разрешения", - подчеркнул Бобул.

Певец утверждает, что Антонюк не предупреждала его о записи как самого интервью, так и их телефонного разговора после него. Бобул не ожидал такой огласки, ситуация его обидела.

"Нет, не предупреждала, абсолютно ничего не было сказано, что это записывается. Она просто записывала, она хотела хайпануться, она это сделала и все... Потому что никаких условий, никаких договоренностей, абсолютно ничего не было... Но обидело почему-то, потому что так не должно было быть. Она себя повела, мне кажется, не очень профессионально и не как журналист, некомпетентно", - отметил артист.

На вопрос о том, будет ли Бобул судиться с Антонюк, он ответил довольно размыто. Он не стал этого отрицать и намекнул, что может подать иск против журналистки. Сама Антонюк суда не боится:

Я не боюсь судебного процесса, потому что знаю закон. Мне жаль его адвокатов, потому что очень важно это видео, он на видео сказал: "Я не знал, что меня снимают, а они снимали". Это очень забавно, потому что камеры были включены все время.

По словам Антонюк, Бобул понимал, что во время интервью проводилась съемка. Журналистка также добавила, что на видео можно заметить отсутствие монтажа и "склеек", а во время телефонного разговора певцу говорили, что он на громком режиме, то есть его все слышат.

"Мы правда все писали, но мы все и выдали. И там видно, что нет монтажных склеек, потому что момент, когда он встает, когда он уходит, он не резанный вовсе. И меня очень удивляет, потому что единственный наш телефонный разговор, единственная наша беседа, которая состоялась, она есть на видео, и там нет ни слова, где он мне говорит, что это нельзя давать в эфир", - рассказала Антонюк и сообщила, что Бобул ей не угрожал.

Скандал после интервью Бобула - с чего все началось

Во время интервью для Эммы Антонюк певец публично оскорбил женщин. Он заявил, что они меркантильны. Когда журналистка сказала, что не соглашается с его заявлением, певец перешел на личные обиды и указал Антонюк на то, что ей самой уже якобы пора иметь детей и мужа. После этого он встал и ушел с интервью.

Фраза Бобула разозлила пользователей сети. Они осудили певца. Затем он заявил, что не давал разрешения на публикацию этого интервью. впоследствии Антонюк ответила на обвинения Бобула и намекнула, что тот заврался.

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