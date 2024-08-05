Скандал с ТЦК в Ковеле: эксперт объяснил, как решить проблему

Эксперт предлагает обязать представителей ТЦК фиксировать свою работу на видео.

Представители ТЦК во время выполнения служебных обязанностей должны так или иначе фиксировать свои действия, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Коваленко.

"Даже на уровне Национальной полиции, когда все действия фиксируются на видео. И потом, если есть какое-то возмущение в обществе, какие-то обвинения, это должно публиковаться в открытых источниках. Несколько таких случаев уже было, когда было зафиксировано на видео, когда ТЦК выполняли свои служебные обязанности, а гражданские сопротивлялись, даже нарушая закон. В результате - действия ТЦК были полностью законны и оправданы. А когда нет доказательств - толпе очень трудно что-то доказать", - пояснил Коваленко.

Так он отреагировал на скандал между представителями ТЦК и гражданскими в Ковеле. Эксперт также отметил, что ранее вопрос видеофиксации работы представителей ТЦК уже неоднократно поднимался Генштабом Украины

Видео дня

"О том, что представителям ТЦК должны выдаваться портативные видеокамеры, которыми они фиксировали бы эти действия. Однако пока, к сожалению, они все не могут быть полностью обеспечены этими приборами. Если бы это было - это не только значительно улучшило бы работу ТЦК, но и эти ИПСО, которые осуществляют из страны-оккупанта - они бы быстрее нивелировались, если бы было видео доказательство, что действия абсолютно законны", - добавил Коваленко.

Скандал в Ковеле: что известно

Накануне в Ковеле, Волынская область, местные жители устроили акцию протеста под зданием ТЦК и даже пытались незаконно туда попасть. По официальным данным, причиной такого поведения горожан стало якобы незаконное задержание трех юношей, которые ехали на авто. Полиция уже начала по этому факту расследование.

Мобилизация в Украине: важные новости

Издание Financial Times сообщило, что около 800 000 мужчин ушли в "подполье", чтобы избежать армии, сменив адрес и устроившись на работу за наличные. Это приводит к тому, что сотрудники ТЦК чаще стали нацеливаться на компании, в которых работники физически присутствуют.

Между тем в Минобороны сообщили, что Россия распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как украинское приложение для военнообязанных "Резерв+" . По данным министерства, враг планирует распространять эти фейковые приложения среди украинцев для сбора персональных данных.

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