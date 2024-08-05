Специалист отметил, что в некоторых случаях могут быть исключения по этому вопросу.

Во время мобилизации в Украине мужчины с инвалидностью могут получить отсрочку от призыва на военную службу, однако для ее продления нужно выполнять установленные процедуры. Поэтому у людей возникает вопрос, что делать, если гражданин находится за границей и не может пока вернуться в Украину для оформления отсрочки. Юрист Дмитрий Франчук для "РБК-Украина" ответил, можно ли за границей продлить отсрочку для мужчин с инвалидностью и что будет, если этого не сделать.

"Непосредственно продлить отсрочку за рубежом, как правило, невозможно. Однако, в некоторых случаях могут быть исключения", - объясняет специалист.

Это можно сделать, если:

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между Украиной и страной, где находится гражданин, заключено международное соглашение, которое регулирует вопросы воинского учета иностранцев, находящихся на территории другой страны;

в стране пребывания находится представительство украинского ТЦК и СП, которое может предоставлять некоторые услуги, связанные с военным учетом;

есть возможность дистанционного оформления необходимых документов с помощью электронных сервисов или по доверенности.

Нужно ли возвращаться в Украину для продления отсрочки

По словам юриста, для прохождения военно-врачебной комиссии и оформления нужных документов, как правило, необходимо явиться в ТЦК и СП по месту регистрации, поэтому мужчинам с инвалидностью все же придется вернуться в Украину для продления отсрочки.

"Если это не возможно, тогда нужно обратиться за консультацией в украинское консульство или посольство в стране пребывания. Важно понимать, что ситуация с мобилизацией в Украине динамичная, поэтому законодательство может меняться", - подчеркнул Франчук.

Что будет, если не возобновить отсрочку

"Мужчина с инвалидностью, который не возобновил свою отсрочку, может быть подвергнут административному или уголовному наказанию, в зависимости от обстоятельств и продолжительности невозобновления. Конкретное наказание определяется судом и может включать штрафы или даже уголовную ответственность в случае серьезных нарушений", - добавил специалист.

Поэтому для мужчин могут быть такие виды последствий:

административная ответственность - вероятное наложение штрафов или других административных взысканий;

уголовная ответственность - это может быть в некоторых случаях, в частности если это было умышленное уклонение от военной службы;

трудности с возвращением в Украину - могут быть проблемы с пересечением границы;

проблемы с оформлением документов - могут возникнуть сложности с оформлением различных документов, связанных с пребыванием за рубежом и легализацией.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее депутат Роман Костенко объяснил, почему в Украине продолжают призывать в армию мужчин до 25 лет, несмотря на новый закон о мобилизации. По его словам, сейчас есть некоторое количество граждан до 25 лет, которые, к примеру, отслужили срочную службу и были призваны в 20-21-22 года или же закончили военную кафедру и также призывались.

Также бывший заключенный рассказал, почему решил мобилизоваться в ВСУ. Известно, что мужчина уже два месяца воюет в спецподразделении "Шквал" в должности командира отделения.

"Двое пьяных прицепились ко мне, оба получили по шее. Отбыл четыре года. Я мог бы этот год досидеть и не идти воевать, но мой выбор, я сделал так. Почему какие-то люди должны прийти в мою Украину и уничтожать мою землю?", - подчеркнул военный с позывным "Змей".

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