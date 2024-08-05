Ожидается, что к концу сентября ситуация может достичь критической точки.

На фоне продолжающейся мобилизации глава парламентского комитета по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха заявил, что с начала полномасштабной войны компании потеряли в среднем 10-20% своей рабочей силы из-за призыва или эмиграции. Новое наступление россиян в этом году вынуждает еще больше людей переехать.

Как он отметил Financial Times, все больше предприятий в Украине будет закрываться из-за нехватки ресурсов. Это негативно повлияет на экономику. Ожидается, что к концу сентября ситуация может достичь критической точки.

"Вы можете мобилизовать 1 миллион человек, но если у вас нет ресурсов, чтобы их вооружить, то в этом нет смысла. Армия будет беззащитной, если экономика рухнет", - подчеркнул депутат.

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В то же время принятие законопроекта про экономическое бронирование позволит сохранить на местах 895 тысяч человек и принесет военным около 200 миллионов гривен.

"Эти деньги не зависят от того, в каком настроении проснется Виктора Орбан или кто станет следующим президентом США", — объяснил Наталуха, намекая на неоднократные задержки помощи ЕС из-за премьер-министра Венгрии.

Однако подобное предложение вызывает много споров и критики на фоне дефицита солдат на фронте. В то же время система призыва, основанная на финансах, выглядит как несправедливая.

По словам Наталухи, около 800 000 мужчин ушли в "подполье", чтобы избежать армии, сменив адрес и устроившись на работу за наличные. Это приводит к тому, что сотрудники ТЦК чаще стали нацеливаться на компании, в которых работники физически присутствуют.

"Нужно объяснять людям, что в условиях войны и экономического кризиса нельзя не принимать трудных, непопулярных решений", — подчеркнул соучредитель и генеральный директор Monobank Олег Гороховский.

Он отметил, что в условиях навязанной РФ войны на истощение, в которой ресурсы агрессора превосходят украинские, "речь идет не о справедливости, а об эффективности". Как бизнесмен объясняет, высококвалифицированный программист в банке или онлайн-маркетплейсе будет более полезен в тылу Украины, чем если бы он был направлен на передовую.

Наталуха добавляет, что "вы не можете выиграть войну просто по справедливости. Война несправедлива сама по себе".

Экономическое бронирование

Ранее Наталуха заявлял, что объемы теневого экономического бронирования в Украине составляют от $700 млн до $2 млрд в год. Как сказал нардеп, если воплотить в жизнь один из проектов, то в госказну привлекут 5 млрд долларов, что составляет 40% дополнительного бюджета на армию.

В Раде рассказали о новой идее относительно экономического бронирования. Рассматривается вариант, при котором бизнес будет "оплачивать" его товарами и услугами.

По данным Минэкономики, всего в Украине для обеспечения военных нужд можно забронировать от мобилизации 1,2 миллиона человек.

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