Россия распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как украинское приложение для военнообязанных "Резерв+".
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook. По ее словам, враг планирует распространять эти фейковые приложения среди украинцев для сбора персональных данных.
"Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты. Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые переходите", - отметила она.Видео дня
Черногоренко призвала для загрузки приложения пользоваться только официальным сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.
Не переходите по ссылкам, имитирующим название reserveplus.mod.gov.ua и заканчивающимся на .top, .website, .org и т.д., а при загрузке приложения обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
Приложение "Резерв+": последние новости
Как писал УНИАН, ранее Министерство обороны Украины сообщало, что цифровая копия военно-учетного документа с 18 июня имеет одинаковую юридическую силу с бумажной версией и сгенерировать ее можно в приложении "Резерв+".
В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.