Фейковые приложения созданы для того, чтобы собрать личные данные украинцев.

Россия распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как украинское приложение для военнообязанных "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook. По ее словам, враг планирует распространять эти фейковые приложения среди украинцев для сбора персональных данных.

"Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты. Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые переходите", - отметила она. Видео дня

Черногоренко призвала для загрузки приложения пользоваться только официальным сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходите по ссылкам, имитирующим название reserveplus.mod.gov.ua и заканчивающимся на .top, .website, .org и т.д., а при загрузке приложения обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Приложение "Резерв+": последние новости

Как писал УНИАН, ранее Министерство обороны Украины сообщало, что цифровая копия военно-учетного документа с 18 июня имеет одинаковую юридическую силу с бумажной версией и сгенерировать ее можно в приложении "Резерв+".

В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.

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