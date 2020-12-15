Всего обрушились три опоры / скриншот видео

В сети появилось видео падения электроопор столичного Шулявского моста.

Запись размещена на странице "Шулявский мост" в Facebook.

На записи видно, как поочередно падают три опоры, чудом не задевая автомобили. На момент падения Шулявский путепровод был перегружен транспортом.

Падение столбов на Шулявском мосту: что известно

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Автор: Юрий Годован