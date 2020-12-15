Обрушение произошло в момент, когда путепровод был перегружен транспортом.

В сети появилось видео падения электроопор столичного Шулявского моста.

Запись размещена на странице "Шулявский мост" в Facebook.

На записи видно, как поочередно падают три опоры, чудом не задевая автомобили. На момент падения Шулявский путепровод был перегружен транспортом.

Падение столбов на Шулявском мосту: что известно

Сегодня, 15 декабря, на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении улицы Гетьмана и улицы Довженко.

Движение на путепроводе было перекрыто в обоих направлениях, проводился демонтаж электроопор и обследование других опор на мосту. Позже движение частично возобновили.

Реконструкция Шулявской развязки была проведена в прошлом, 2019 году. Движение открыли в последние дни минувшего года.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

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Автор: Юрий Годован