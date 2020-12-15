Дело возбуждено по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Дело возбуждено по части 2 статьи 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

В прокуратуре добавили, что информация о падении трех электроопор на путепроводе поступила в правоохранительные органы около 15:00.

"В результате инцидента повреждено 9 автомобилей. Пострадавших среди граждан нет", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Соломенского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9.

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Шулявский мост в Киеве: падение столбов во вторник

Сегодня, 15 декабря, на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении улицы Гетьмана и улицы Довженко.

Движение на путепроводе перекрыто в обоих направлениях, проводится демонтаж электроопор и обследование других опор на мосту.

Изменены маршруты троллейбусов №№30, 27, 22 и 42 из-за повреждения контактной сети на путепроводе.

Троллейбус №30 курсирует в настоящее время в оба направления через Воздухофлотский проспект - станцию метро "Лукьяновская" - станцию метро "Дорогожичи".

Движение других троллейбусов организовано: маршрута №22 - до ул.Дегтяревская и Индустриального путепровода; №27 - ст. м. "Почайна" - ул. Дегтяревская; маршрут №42 - до Индустриального путепровода.

Реконструкция Шулявской развязки была проведена в прошлом, 2019 году.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

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Автор: Юлия Петриченко