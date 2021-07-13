В селе Михля Шепетовского района Хмельницкой области в реке Горынь утонул 6-летний мальчик.
Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.
Трагедия произошла вечером в понедельник, 12 июля.
Отмечается, что 16-летняя сестра и ее 6-летний брат вместе купались на реке Горынь. Из-за сильного течения дети стали тонуть.
"Детей увидели очевидцы, которые немедленно бросились на помощь. 16-летнюю девушку достали сразу, а ее младшего брата спасти не удалось. Еще до прибытия спасателей люди подняли тело мальчика на поверхность", – говорится в сообщении.
Читайте такжеТело утопленника в Одессе четыре часа пролежало на пляже среди загорающих туристов - СМИ (видео)По информации полиции, за день на водоемах Хмельницкой области погибли двое детей. Кроме 6-летнего мальчика, во время купания в реке Южный Буг в Хмельницком утонул 15-летний подросток.
Правоохранители устанавливают причины трагедий.
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