В селе Михля утонул 6-летний мальчик.

В селе Михля Шепетовского района Хмельницкой области в реке Горынь утонул 6-летний мальчик.

Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 12 июля.

Отмечается, что 16-летняя сестра и ее 6-летний брат вместе купались на реке Горынь. Из-за сильного течения дети стали тонуть.

"Детей увидели очевидцы, которые немедленно бросились на помощь. 16-летнюю девушку достали сразу, а ее младшего брата спасти не удалось. Еще до прибытия спасателей люди подняли тело мальчика на поверхность", – говорится в сообщении.

Читайте такжеТело утопленника в Одессе четыре часа пролежало на пляже среди загорающих туристов - СМИ (видео)По информации полиции, за день на водоемах Хмельницкой области погибли двое детей. Кроме 6-летнего мальчика, во время купания в реке Южный Буг в Хмельницком утонул 15-летний подросток.

Правоохранители устанавливают причины трагедий.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц