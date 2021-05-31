В Харькове очевидцы засняли на видео, как парень в неадекватном состоянии пытался попасть в чужой автомобиль.
Видео опубликовал местный Telegram-канал «Харьков».
«У братишки слегка съехала кукуха – ломился в чужую тачку и просил выпустить из багажника человека. Сопротивления копам не оказывал, вел себя не агрессивно. Полицейские вместе с медиками парнишу деактивировали и увезли на больничку», – говорится в подписи к видео.
Пользователи в комментариях предположили, что парень был или пьян, или под наркотиками: «Может, и правда в багажнике кто-то был», «Алкогольный делирий посетил, то есть белочка, «Немножко алкоголя», «Соль», «Учения СБУ, стажер хотел осмотреть багажник», «А человека из багажника-то выпустили?», «Интересно, как медикам с ним в машине ехать, если у него кукуха поехала», «Наркоманов становится все больше и больше, никому до этого нет дела!».
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