В Николаеве пьяный мужчина бросался на медиков и служащих Нацгвардии, которые пытались ему помочь.
Об этом сообщает местный паблик в Instagram.
На видео видно, как окровавленный мужчина держится за забор, чтобы его не погрузили в автомобиль скорой медицинской помощи. Он нецензурно выражается.
Медик пытается вколоть ему успокоительное, однако он сопротивляется и хочет вырваться.
Читайте такжеВ Ивано-Франковске на мусорке нашли младенца"В Лесках на ост. Бутомы мужчина в наркотическом-алкогольном состоянии неадекватно себя вёл, был весь в крови. Бросался на медиков и на нацгвардию. При этом отказывался от помощи, убегал и бился головой об асфальт", - говорится в сообщении.
Позднее его удалось погрузить в машину скорой помощи.
На видео присутствует ненормативная лексика!
Вас также могут заинтересовать новости
- В Харьковской области мужчина пытался угнать 12 автомобилей, потому что хотел покататься (фото)
- В Одессе патрульный с "воспитательной" целью сломал нос 17-летнему юноше
- В Киеве пьяный таксист прокатил пешехода на капоте и пытался убежать
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram