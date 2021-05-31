Мужчина был без обуви и верхней одежды.

В Николаеве пьяный мужчина бросался на медиков и служащих Нацгвардии, которые пытались ему помочь.

Об этом сообщает местный паблик в Instagram.

На видео видно, как окровавленный мужчина держится за забор, чтобы его не погрузили в автомобиль скорой медицинской помощи. Он нецензурно выражается.

Медик пытается вколоть ему успокоительное, однако он сопротивляется и хочет вырваться.

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Позднее его удалось погрузить в машину скорой помощи.

На видео присутствует ненормативная лексика!

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Автор: Людмила Жерновская