В центре Одессы во дворе жилого дома водитель во время движения задним ходом сбил насмерть пенсионерку.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло вчера на улице Большая Арнаутская.
По предварительным данным, выезжая со двора жилого дома задним ходом, 47-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил 81-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
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Решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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