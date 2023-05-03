До полномасштабного вторжения России в Украину женщина занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководительнице "кадыровской" организации, которая заставляла подростков на временно оккупированной части Луганской области сниматься в агитационных видеороликах в поддержку кремлевского режима.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ. Отмечается, что Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну сторонницу рашизма, которая скрывается от правосудия на временно захваченной российскими оккупантами территории Луганской области.

"Фигуранткой является Дарья Божко - глава регионального "отделения" российской организации "Волонтеры Ахмата". Это объединение создано по указанию Кадырова для популяризации подчиненных ему вооруженных формирований и распространения кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины", - рассказали в СБУ.

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По данным следствия, до полномасштабного вторжения Божко занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном.

После захвата города она поддержала захватчиков, среди которых была группировка "кадыровцев", и предложила им свою помощь в войне против Украины. Таким образом в мае прошлого года она возглавила местную псевдоволонтерскую организацию страны-агрессора.

"Под прикрытием раздачи "гумпомощи" от имени оккупационного "фонда" Кадырова фигурантка публично оправдывала вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов. К пропагандистским мероприятиям привлекала местных подростков, которых заставляла сниматься в агитационных видеороликах в поддержку кремлевского режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, она регулярно выступала в эфирах российских медиа, где восхваляла военно-политическое руководство России и главарей оккупационных подразделений "Ахмат".

Так, сейчас следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (глорификация участников вооруженной агрессии РФ против Украины, распространение материалов, содержащих оправдание и признание правомерной военную агрессию РФ против Украины).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленницы к ответственности за преступления против Украины.

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