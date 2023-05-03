Также проверяется информация о несоответствующем заработку состоянии его семьи.

Детективы Государственного бюро расследований открыли дело в отношении главы Одесского военкомата, который подозревается в том, что за деньги давал указание подчиненным не призывать на службу военнообязанных.

Как сообщила пресс-служба ГБР, производство начато по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

По оперативным данным, за вознаграждение начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизации давал указание подчиненным не призывать на службу военнообязанных.

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Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Также отмечается, что начальник военкомата сейчас отстранен от исполнения служебных полномочий. Устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

"Кроме того, ГБР проверяет информацию в СМИ о несоответствующем заработку состоянии семьи чиновника", - говорится в сообщении.

Скандал с одесским военкомом: что известно

Недавно в оперативном командовании "Юг" заявили, что отреагируют на обвинения в якобы незаконном обогащении одного из начальников Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки. В частности, была назначена служебная и профильная проверки.

Как стало известно, речь идет о военкоме Евгении Борисове, которого на днях экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил в коррупции.

Мосийчук заявил, что военком во время войны ездил за границу, пользуется дорогой машиной, которую ввез под видом гуманитарной помощи.

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