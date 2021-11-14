Чиновницы заплатили за поддельные документы по полторы тысячи гривень.

Закарпатские полицейские направили в суд дела о фальсификации COVID-документов работницами Мукачевского городского совета.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, две женщины, работницы Мукачевского городского совета, предъявили по месту работы поддельные международные свидетельства о вакцинации.

Обоим сообщено о подозрении и материалы дела направлены для судебного рассмотрения.

"В ходе досудебного расследования дознаватели полиции установили, что фигурантки незаконно приобрели поддельные документы, заплатив за каждый 1 500 гривень. При этом женщины не проходили никаких медицинских манипуляций", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе разоблачили схему подделки COVID-сертификатовСотрудники Мукачевского районного управления полиции сейчас устанавливают непосредственно человека, который изготовил подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где именно приобрели фальшивый документ.

При процессуальном руководстве Мукачевской окружной прокуратуры женщинам было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть использование заведомо подложного документа.

Обвиняемым грозит от штрафа до двух лет ограничения свободы.

Напомним, в начале ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок".

Документом, в частности, предусмотрено введение уголовной ответственности за подделку документов по вакцинации от COVID-19 и штрафов до 170 тыс. грн.

Автор: Лариса Бекета